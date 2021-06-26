الصحة اللبنانية تنفي تسجيل أول إصابة بالسلالة الهندية في البلاد

نفت وزارة الصحة العامة اللبنانية الأنباء المتداولة حول إصدارها بيانا عن تسجيل أول إصابة بالمتحور الهندي لفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة في بيانها "أن كل ما يتم تداوله في هذا المجال عار من الصحة، مع التشديد على أنها ومنذ بداية الجائحة تعمل على إبلاغ المواطنين بأي تطور يتعلق بتفشي العدوى من خلال بيانات رسمية، وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي". وفقا لموقع "أو تي في".

وزارة الصحة تنفي إصدار أي بيان حول تسجيل أول إصابة بالمتحور الهندي#OTVLebanon #OTVNewshttps://t.co/0oaaZHuYIU — OTV Lebanon (@OTVLebanon) June 26, 2021

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن الطفرات الجديدة من فيروس "كورونا" المستجد المكتشفة في الهند تشير إلى قدرتها الكبيرة على العدوى ومقاومتها للأجسام المضادة لدى المتعافين من المرض والمحصنين ضده.