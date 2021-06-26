السعودية… أمير عسير يشارك الدفاع المدني إطفاء حريق منتزه أبها.. فيديو

تداول ناشطون مقطع فيديو لأمير منطقة عسير السعودية، الأمير تركي بن طلال، وهو يشارك في عملية إطفاء حريق منتزه أبها.

ونشرت قناة الجزيرة شريط الفيديو لأمير عسير، مساء اليوم السبت، وهو يشارك رجال الدفاع المدني السعودي أعمال مكافحة حريق منتزه المسقي بأبها.

وأظهر مقطع الفيديو الأمير تركي بن طلال وهو يتوسط رجال الدفاع المدني لبلاده، موجها التعليمات على أفراد فرقته ليلا.

وكانت إمارة منطقة عسير قد أكدت، اليوم، أن قوات الدفاع المدني نجحت في السيطرة على الحريق الذي اندلع في منتزه أبها، موضحة أن الحريق لم يشكل تهديدا أو خطرا على القرى المجاورة.