تونس تسجل أكبر عدد يومي للإصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

ذكرت وزارة الصحة التونسية، أنها سجلت 4664 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم السبتـ وهو أعلى رقم قياسي يومي للإصابات منذ ظهور الجائحة العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 90 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى أكثر من 14 ألف وفاة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في تونس إلى 403493.

وتقول السلطات الصحية، إن تونس تشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات بالفيروس أدى إلى اكتظاظ وحدات العناية الفائقة بالمرضى واصفة الموقف بأنه كارثي.