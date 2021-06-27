إعلام: تونس تتسلم صفقة مركبات دفاعية وسيارات إسعاف من تركيا قريبا

تنتظر الحكومة التونسية تسلم صفقة من سيارات الإسعاف رباعية الدفع ومركبات دفاعية، من شركة "BMC" التركية لصناعة السيارات.

وبحسب موقع قناة "نسمة" التونسية فإن الصفقة تشتمل على 41 مركبة "Kirpi Hedgehog" مقاومة للألغام، و5 سيارات إسعاف "Kirpi 4×4".

ومن المقرر أن يتم شحن صفقة المركبات على دفعات خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب وسائل إعلام محلية تركية، فإنه بهذه الصفقة سوف يبلغ عدد المركبات التي قامت "BMC" بتصديرها خلال الفترة الأخيرة إلى تونس 92 مركبة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن تونس بذلك سيصبح لديها أكبر أسطول من طراز "Kirpi" بعد تركيا، علاوة على ذلك ستكون هذه أول عملية بيع لسيارة إسعاف "Kirpi 4×4" خارج تركيا.

وكانت أنقرة قامت بتصدير 5 مركبات دفاعية إلى تونس بإجمالي ثمن يقدر بـ 150 مليون دولار، وذلك بتنسيق مع الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية عام 2019.