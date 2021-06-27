الأردن... دفاع المتهمين في قضية "الفتنة" يكشف مطالبه من المحكمة

تعقد محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، جلستها الثالثة في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية الفتنة".

ويحاكم في القضية، باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق، والشريف حسن زيد، أحد أفراد العائلة الملكية.

ونقل موقع "عمون" عن محمد العفيف، وكيل عوض الله، أن الدفاع سوف يطلب خلال جلسة اليوم الإفادة الخطية، وحضور الشهود في الجلسة التالية.

ولفت العفيف إلى أن عدد الشهود الذين ستطالب هيئة الدفاع بحضورهم قد يصل إلى 10 أشخاص.

وخلال الجلسة السابقة، أصدرت المحكمة قرارها الإعدادي الخاص برد الدفوع التي أثارها وكيلي الدفاع.

وأسندت إلى المتهمين تهمة جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها.

وقبل أسابيع، أحال الادعاء إلى المحكمة قضية باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق ووزير المالية، الذي لعب دورا كبيرا في حملة لتحرير الاقتصاد، والشريف حسن زيد، أحد أقارب الملك.