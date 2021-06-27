السيسي يصل العراق في أول زيارة لرئيس مصري للبلاد منذ 30 عاما

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وصل إلى العراق، من أجل المشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.

ولفت السفير بسام راضي، في بيان رسمي، إلى أن "الزيارة التاريخية للسيسي إلى بغداد هي أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما"، وأن الرئيس العراقي، برهم صالح، كان في استقبال الرئيس المصري في مطار بغداد الدولي.

وتأتي الزيارة في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، التي انطلقت في مارس/ آذار 2019 في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد بسام راضي أن "الزيارة تعكس قوة العلاقات التاريخية بين مصر والعراق حكومة وشعبا، وتؤكد حرص الدولة المصرية على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو آفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبي المصالح المشتركة للبلدين".

ولفت المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية إلى أن الزيارة من المتوقع أن تشهد لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لبحث العلاقات الأخوية بين مصر والعراق، وكذلك تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، والتشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

وأضاف أن السيسي سيعقد كذلك خلال زيارته التاريخية للعراق لقاء مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من أجل مواصلة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأيضا التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والأردن على مختلف الأصعدة.