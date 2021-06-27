الأردن... يوضح حقيقة تعرض خليج العقبة لهجوم ثان من أسماك القرش

حسمت الأردن، اليوم الأحد، جدلا مثارا حول وقوع هجوم ثان من أسماك القرش في خليج العقبة.

وأكدت الهيئة البحرية الأردنية لـوكالة "عمون" الأردنية، أنها لم تبلغ عن أي حالة هجوم جديدة في العقبة، حسبما صرح مديرها المهندس محمد سليمان.

في المقابل، أعلن سليمان عن رصد الصيادين مشاهدة أخرى لسمك قرش، اليوم الأحد، لكن من مواقع بعيدة.

من ناحية أخرى، أكد مدير الهيئة البحرية، أن الحالة الصحية للمواطن الأردني، الذي تعرض لهجوم من سمكة قرش، مستقرة، ولفت إلى أن الحادث وقع في مكان بعيد عن الشاطئ.

وكان المواطن الأردني أصيب بجروح في قدمه، إثر هجوم سمكة القرش عليه، يوم الجمعة الماضي، وذلك أثناء هبوطه بالباراشوت.

وأشار في تصريحات لـموقع "رؤيا نيوز" الأردني إلى أن سمكة القرش أمسكت به لمدة 6 ثواني، وأسفر هجومها عليه عن قطع 4 أوتار في القدم، ومزع جزء في عضلتها، وفقدان جزء من ظهرها، كما يعاني من تشققات في الكاحل.

ولفت المواطن الأردني، وهو في مرحلة الثلاثينيات، إلى أن الهجوم وقع على بعد مسافة 3 كيلومرات عن الشاطئ.

وأضاف أنه يتلقى العلاج في مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة.