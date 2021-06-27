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    مترو الأنفاق - القاهرة - مصر

    مصر: شركة فرنسية تقوم بتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق لمدة 15 عاما

    © AFP 2021 / AHMAD ABDUL FATAH
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    أعلنت وزارة النقل المصرية، اليوم الأحد، تعاقدها مع الشركة الفرنسيةRATP DEV" ‎" لتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق لمدة 15 عاما.

    وحسب بيان الوزارة، جاء ذلك خلال حضور وزير النقل المصري، كامل الوزير، فعاليات البدء الرسمى لتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق.

    وجاء في البيان أن "ذلك يأتي في ضوء الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها وزارة النقل بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوسع في التعاون مع مشغلين دوليين لدعم نظم الإدارة والتشغيل والصيانة بهدف تبادل الخبرات وزيادة التنافسية لصالح المواطن المصري ولتخفيف العبء عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق بعد أن أخذت على عاتقها إدارة وتشغيل خطوط المترو الثلاثة منذ افتتاحها بمستوى إدارة متميز".

    كامل الوزير
    © Photo / Spokesman of the Egyptian Presidency
    وزير النقل المصري يلمح إلى إسناد إدارة هيئة السكك الحديدية إلى شركات أجنبية
    وأشار البيان إلى أن الهدف الرئيسي من هذا التعاون طويل المدى هو تقديم خدمة متميزة لجمهور ركاب مترو الأنفاق ونقل الخبرات الأجنبية فى مجال الإدارة والتشغيل والصيانة وتحقيق الاستغلال الأمثل لتحقيق أعلى الإيرادت وانتقاء وتدريب وتأهيل أفضل العناصر البشرية في مجالات النقل السككي المختلفة خاصة في ضوء التوسع التي تقوم به حاليا وزارة النقل بتنفيذ العديد من مشروعات الجر الكهربائي المختلفة مثل (مترو الأنفاق – مونوريل – قطار كهربائي – قطار سريع).

    وأوضح البيان أن الشركة الفرنسية متخصصة في إدارة وتشغيل مترو الأنفاق وتعمل في 13 دولة في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وأسيا، من خلال أكثر من 100 شركة علاوة على خبرتها الطويلة كمشغل لشبكة النقل في العاصمة باريس والتى تصل إلي 120 عاماً، وتصدرها المرتبة الخامسة عالمياً في هذا المجال، ولذلك تم التعاقد معها فى سبتمبر/أيلول 2020 لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق (جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية - عدلي منصور)‏ ولمدة 15 عاما.

    ومن جانبه أكد الوزير أنه طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية احتفظت وزارة النقل بحقها فى تحديد سعر التذكرة وألا يكون للشركة الفرنسية الحق فى تغييره حيث تعتبر خطوط المترو مشروعات خدمية تدعم الدولة من خلالها عدد كبير من طوائف المجتمع (ذوى الاحتياجات الخاصة – الطلبة – كبار السن ..).

    كما كشف أن وزارة النقل تقوم حاليا بالتواصل مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة بالتعاون مع الشركات المحلية لإدارة وتشغيل ورش وقطارات شبكة خطوط السكك الحديدية بهدف تحسين مستويات الخدمة ورفع مستويات السلامة بخطوط الشبكة.

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