الحكومة المصرية: 1 يوليو إجازة رسمية في المصالح الحكومية والقطاع الخاص

أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 1 يوليو 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأوضح بيان الحكومة المصرية، أن القرار يشمل

"الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص".

ولفت البيان إلى أن الإجازة هي بدل من يوم الأربعاء الموافق 30 من شهر يونيو 2021.

وبدأت أحداث الثورة، عندما بدأت مظاهرات في 30 يونيو 2013 في جميع محافظات مصر، نظمتها أحزاب وحركات معارضة ضد جماعة "الإخوان المسلمين" والرئيس الراحل محمد مرسي، الذي أمضى عاما واحدا في الحكم.

في يوم 3 يوليو، أعلن وزير الدفاع حينها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، إنهاء حكم الإخوان برئاسة مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع جملة إجراءات أخرى أعلن عنها، وتبع ذلك البيان احتفالات في ميدان التحرير وعدد من المحافظات المصرية.