الإمارات تحقق 400 مليار دولار من التجارة غير النفطية وتستعد لدخول 25 سوقا عالمية

تستعد الإمارات العربية المتحدة لفتح أسواق جديدة أمام تجارتها الخارجية، التي تتجاوز 1.5 تريليون درهم إماراتي (410 مليار دولار أمريكي) سنويا، وذلك ضمن جهود الدولة لاحتلال مكانة رائدة عالميا.

ذكر ذلك محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، في سلسلة تدوينات على "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها إنه ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء اعتمد خلاله أجندة الدولة الخاصة بدخول تجارتها الخارجية إلى 25 سوقا دولية جديدة.

ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي اعتمدنا خلاله أجندة الدولة لدخول ٢٥ سوق دولي جديد لتجارتنا الخارجية. تجارتنا غير النفطية تتجاوز سنويا ١.٥ تريليون درهم .. وشبكتنا اللوجستية في ٤٠٠ مدينة عالمية.. ودولتنا ضمن العشرين الكبار في مؤشرات تنافسية التجارة الخارجية pic.twitter.com/ObbWQJaIde — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 27, 2021

وتابع: "التجارة غير النفطية للإمارات تتجاوز سنويا 1.5 تريليون درهم (نحو 410 مليارات دولار)، اعتمادا على "شبكة لوجيستية" في 400 مدينة عالمية".

وقال محمد بن راشد إن الإمارات أصبحت ضمن الـ 20 الكبار على مؤشرات تنافسية التجارة الخارجية عالميا، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير النفطي للإمارات يتجاوز 70 في المئة من ناتج الاقتصادي الوطني.

اقتصادنا غير النفطي يمثل أكثر من ٧٠٪ من ناتجنا الاقتصادي الوطني … وهدفنا زيادة صادراتنا الوطنية ٥٠٪ خلال السنوات القادمة .. نعمل كفريق واحد اتحادياً ومحلياً للوصول باقتصادنا الوطني لآفاق جديدة .. والإمارات ستبقى عاصمة عالمية للاقتصاد للعقود القادمة باذن الله . pic.twitter.com/2qGvKIzPSN — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 27, 2021

وأوضح نائب رئيس دولة الإمارات أن الدولة لديها هدف وهو زيادة الصادرات الوطنية 50 في المئة خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع اعتماد مقياس وطني للإنفاق على البحث والتطوير.

ولفت محمد بن راشد إلى أن الإمارات تنفق 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على عمليات البحث والتطوير، الذي أوضح أنه يقود اقتصاد المعرفة، التي تسعى الإمارات إلى ترسيخه.