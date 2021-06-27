العراق: القبض على 4 إرهابيين في مناطق متفرقة ببغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 4 "إرهابيين"، في مناطق متفرقة بالعاصمة، بغداد.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نجحوا في إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين بمناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت الخلية في بيان أن اثنين من المطلوبين من سكان محافظة نينوى، والآخرين من سكان محافظة ديالى.

وأضاف البيان أنهم تعاونوا مع عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) بصفات مختلفة.

وأوضح البيان أن من بين هذه الصفات ما يسمى "آمر مفرزة"، مشيرا إلى أنهم كانوا يحملون مستندات مزورة للتخفي من أجهزة الأمن.

وأكد بيان الخلية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام القانون.