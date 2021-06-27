السيسي يناقش في قمة بغداد تعزيز العلاقات مع الأردن والعراق ومستجدات قضايا المنطقة

ناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سبل تعزيز العلاقات مع الأردن والعراق، وتجسيدها على أرض الواقع من خلال تنفيذ حزمة المشروعات الاستراتيجية المتفق عليها، فضلا عن مناقشة مستجدات قضايا المنطقة، وأبرزها الأوضاع في سوريا وليبيا وفلسطين.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صدر عن الرئاسة المصرية، إن السيسي أكد في كلمته أمام قمة بغداد مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني، عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الأحد على "أهمية تجسيد التعاون الثلاثي مع العراق والأردن ووضعه موضع التنفيذ على أرض الواقع من خلال الشروع في تنفيذ حزمة المشروعات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها، وذلك مع إدراكنا للظروف الراهنة المرتبطة بتفشي جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية وتداعيات اقتصادية".
وتابع البيان أن "السيسي أكد صعوبة تحقيق الاستقرار المرجو في ليبيا دون إنهاء كافة التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، مع ضرورة استمرار احترام وقف إطلاق النار، وصولاً للانتخابات الليبية في كانون الأول/ ديسمبر المقبل".
وأشار السيسي إلى "عدم إمكانية حل الأزمة السورية عسكريا، وأن هناك حاجة للتوصل لحل سياسي يُنهي العمليات العسكرية والتدخلات الخارجية ويحقق المطالب المشروعة للشعب السوري مع ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة واستقلال الأراضي السورية، وحماية مؤسسات الدولة من الانهيار".
يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يزور العراق حاليا وكذلك الملك عبد الله ملك الأردن، وذلك لعقد القمة المصرية العراقية الأردنية في نسختها الثالثة.
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