محلل سياسي: زيارة الحريري لتركيا تهدف إلى تشكيل جبهة مضادة لجبهة الرئيس عون

قال الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، جورج القارح، إن تشكيل الحكومة الجديدة يبقى مرهونا بإرادة الدول الإقليمية التي تؤخر تشكيلها، لافتا إلى أن زيارة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتركيا، تهدف لتشكيل جبهة مضادة لجبهة الرئيس عون.

وأوضح القارح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن البلاد تشهد الآن "مرحلة تضييع الوقت في انتظار متغير ما يأتي على الساحة اللبنانية".

ويرى القارح أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يبعث برسالة من زيارته إلى تركيا مفادها: "أنه ما زال اللاعب الأساسي في لبنان مع الأطراف الإقليميين بالمنطقة".

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، الذي يزور تركيا حاليا بعد أيام من زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن اللقاء بين أردوغان والحريري كان في قصر "وحيد الدين"، بمدينة إسطنبول، ولم يصدر بيان من الجانبين حول ما دار في اللقاء المغلق بين الطرفين.

يذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون، كان قد اتهم الحريري بعجزه عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة.

ورد الحريري بأنه لن يشكل حكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه.

كما تحدث عن إمكانية اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، إذا كان ذلك يمكن أن يساهم في إنقاذ لبنان.