الجزائر... الكشف عن سبب تعطل حركة القطارات في البلاد

كشفت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في الجزائر، اليوم الأحد، عن سبب تعطل حركة سير القطارات ضمن بعض الخطوط في أنحاء البلاد، وذلك نتيجة اضطراب مفاجئ.

وقالت الشركة في بيان: "عرفت حركة سير القطارات اضطرابات في بعض الخطوط، صباح اليوم الأحد، لا سيما على مستوى ضواحي الجزائر العاصمة، وذلك بسبب توقف عن العمل دون سابق إشعار، من طرف بعض عمال وسائقي القطارات".

وأضافت الشركة في بيانها:

وعليه، تتقدم الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الوضع، حسبما نقل موقع "النهار أونلاين" الجزائري.

كما أشارت الشركة، إلى بدء تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون والمحدد عند 20 ألف دينار، وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر في شهر أبريل/ نيسان، لافتة في الوقت ذاته إلى مناقشة باقي القضايا الخلافية المتعلقة بالأجور.

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