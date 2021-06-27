بلينكن: واشنطن تدعم مبادرة حمدوك للتحول الديمقراطي في السودان

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، دعم الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حول التحول الديمقراطي في البلاد.

وكتب بلينكن، على "تويتر"، اليوم الأحد: "أجريت مباحثات جيدة مع رئيس وزراء السودان، ناقشنا خلالها مبادرته الجديدة لدعم الوحدة الوطنية في البلاد".

ولفت بلينكن إلى دعم واشنطن هذه المبادرة، التي تهدف إلى دعم استمرار مسار التحول الديمقراطي في السودان.

Good to speak with Prime Minister Hamdok today to discuss his new initiative to enhance national unity and continue the democratic transition in Sudan. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 27, 2021

وطرح حمدوك، يوم 22 يونيو/ حزيران الجاري، مبادرة وطنية هدفها حل الأزمات الاقتصادية والسياسية في السودان.

وتشمل المبادرة توحيد المؤسسة العسكرية وتوحيد مراكز اتخاذ القرار، إضافة إلى تكوين المجلس التشريعي في عضون شهر واحد لتحصين المرحلة الانتقالية ودعم التشريعات والقوانيين التي يتم إصدارها.

وتحدث حمدوك عن طرح المبادرة على كل السياسيين السودانيين لإنشاء آلية باسم حماية الفترة الانتقالية في السودان.