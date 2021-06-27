سلطنة عمان تعلن عن قمر صناعي تطلقه في 2024

وقالت وكالة "رويترز"، إن السلطنة تعمل على مناقصة من أجل تصنيع القمر الصناعي.

وكانت هناك خطط عمانية أعلنت من قبل تقول إن التوجه إلى الفضاء عملية بدأت بالفعل عام 2006.

وهي الخطة التي أعلنت هذا العام حول برنامج السلطنة الفضائي.