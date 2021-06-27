الإمارات... تحسن مالي ملموس بعد التعافي من تداعيات كورونا

شهدت الإمارات العربية المتحدة تحسنا ملحوظا في الميزانية الاتحادية للدولة في النصف الأول من السنة، مع بدء تعافي الاقتصاد من جائحة "كورونا".

جاء ذلك حسبما نقلته وكالة أنباء الإمارات عن اجتماع وزاري حضره محافظ البنك المركزي، اليوم الأحد.

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة تستعد لفتح أسواق جديدة أمام تجارتها الخارجية، التي تتجاوز 1.5 تريليون درهم إماراتي (410 مليار دولار أمريكي) سنويا، وذلك ضمن جهود الدولة لاحتلال مكانة رائدة عالميا.

ذكر ذلك محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، في سلسلة تدوينات على "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها إنه ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء اعتمد خلاله أجندة الدولة الخاصة بدخول تجارتها الخارجية إلى 25 سوقا دولية جديدة.

وتابع: "التجارة غير النفطية للإمارات تتجاوز سنويا 1.5 تريليون درهم (نحو 410 مليارات دولار)، اعتمادا على "شبكة لوجيستية" في 400 مدينة عالمية".

وقال محمد بن راشد إن الإمارات أصبحت ضمن الـ 20 الكبار على مؤشرات تنافسية التجارة الخارجية عالميا، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير النفطي للإمارات يتجاوز 70 في المئة من ناتج الاقتصادي الوطني.

وأوضح نائب رئيس دولة الإمارات أن الدولة لديها هدف وهو زيادة الصادرات الوطنية 50 في المئة خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع اعتماد مقياس وطني للإنفاق على البحث والتطوير.