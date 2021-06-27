وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع حمدوك تطبيع العلاقات السودانية مع إسرائيل

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، التقدم في عملية الإصلاح في البلاد وملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل.