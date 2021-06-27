السعودية تحسم الجدل حول فرض غرامات على المقيمين غير المحصنين بلقاح كورونا

حسمت السعودية، اليوم الأحد، الجدل حول فرض غرامات على المقيمين غير المحصنين بلقاح فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال بن عبد المحسن الشلهوب، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بحسب صحيفة "عاجل" المحلية.

وقال الشلهوب إنه لن يتم فرض عقوبات على المقيمين الذين لم يتلقوا التطعيم بلقاحات كورونا.

وشدد المتحدث باسم الداخلية السعودية على أن جميع الإجراءات الاحترازية وضعت للحفاظ على صحة المجتمع وليس للعقوبة.

مع ذلك جدد الشلهوب تأكيده على اشتراط تلقي اللقاح لدخول المنشآت، لافتا إلى أن الجهات الأمنية تكثف جهودها لضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية للقادمين من الخارج.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1218 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1218) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (15) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1252) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (464,256) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/tuZ22aAZRi — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 27, 2021

والجمعة الماضية، أفادت الوزارة بأن أكثر من 17 مليون مواطن ومقيم في المملكة تلقوا اللقاح المضاد للفيروس عبر أكثر من 587 مركز تطعيم في مختلف مناطق البلاد.