مصر... قطار يدهس سيارة في أثناء عبورها الطريق لحظة مروره... صورة

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بوقوع حادث اصطدم قطار بسيارة ملاكي خلال عبورها شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة للعبور بمحافظة الفيوم في مصر.

وحسب بوابة "أخبار اليوم"، تصادف عبور السيارة مع لحظة مرور القطار، حيث لم يتمكن قائدها من عبور السكة الحديد قبل وصول القطار، الذي اصطدم بالسيارة من الخلف وأحدث بها تلفيات، بينما نجا قائد السيارة من الحادث.

اصطدام قطار بسيارة ملاكي في محافظة الفيوم مما نتج عنه، وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين pic.twitter.com/Tf15RA9FLG — 🇵🇸🇪🇬‌ABU YASSER🇵🇸 ‌🇪🇬 (@IBNMAASR) June 27, 2021

وتم نقل سائق السيارة إلى المستشفى لتلقى العلاج دون وقوع أي إصابات في صفوف ركاب القطار أو قائده.

وتسبب الحادث في تعطل حركة القطارات لنحو نصف ساعة، وبعد جهود العاملين بهيئة السكة الحديدية تم رفع آثار التصادم وعودة الحركة إلى طبيعتها.

كما انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة، لمعاينة الحادث، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة أسبابه وملابساته.

وكان وزير النقل المصري كامل الوزير قد اتهم، في وقت سابق، قيادات مرفق السكك الحديدية بـ "عدم التعاون"، وحمّل المسؤولية لعدد من العناصر العاملة في المرفق بـ "إعاقة التطوير"، محذرا من أنه في حال استمر ما وصفه بـ "حالة التراخي"، سيتم إسناد إدارة السكك الحديدية لشركات أجنبية.