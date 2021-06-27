إعلام: وزير خارجية إسرائيل يلتقي نظيره البحريني

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم الأحد، نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن لابيد التقى الزياني في روما عقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دون إضافة مزيد من التفاصيل حول ما استعرضه الوزيران.

ووقعت الإمارات والبحرين منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.