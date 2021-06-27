لابيد يبحث مع نظيره البحريني تعزيز العلاقات وتوسيع دائرة التطبيع

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، أنه التقى نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، في العاصمة الإيطالية روما، وأكد له ضرورة توسيع عملية التطبيع مع إسرائيل لتشمل مزيدا من الدول.

القاهرة- سبوتنيك. وقال لابيد، عبر "تويتر" اليوم "أشكر وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، على اللقاء الدافئ والصريح. تحدثنا بإسهاب عن عملية التطبيع في الشرق الأوسط وضرورة توسيعها لمزيد من التعاون مع الدول الأخرى".

وتابع لابيد "يجب أن يكون السلام مع البحرين مثالاً على العملية الصحيحة التي يجب أن تحدث في منطقتنا"، مضيفا "كما تحدثنا عن التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها إيران".

واعتبر أن "الصلة بين إسرائيل والبحرين مهمة للبلدين وسنواصل تقويتها وتعميقها لصالح الشعبين".

ويأتي لقاء الوزيرين في روما قبيل المشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش (تنظيم إرهابي محظور في روسيا).

من جانبه، استعرض الزياني أوجه التعاون الثنائي المشترك وسبل تطوير العلاقات بين البلدين بما يلبي التطلعات المشتركة في إطار إعلان تأييد السلام الموقع بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

وأكد الزياني أهمية مواصلة دعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والازدهار، والإسراع بإطلاق المباحثات لحل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

هذا ووقعت البحرين والإمارات، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي اتفاقي تطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية، تبعهما في ذلك السودان والمغرب أواخر العام الماضي.

وترفض معظم الدول العربية منذ عقود إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل إلا بعد التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام التي أقرت في القمة العربية ببيروت عام 2002، والتي ربطت التطبيع بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية عام 1967، وإنشاء دولة فلسطين.