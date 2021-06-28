"النزاهة" العراقية تمنع إهدار 10 مليار دينار

تمكنت هيئة النزاهة في العراق من منع إهدار 10 مليارات دينار في هيئة التقاعد الوطنية فرع الأنبار، كما أعلنت ضبط 112 معاملة تقاعدية مزورة من أصل 145 معاملة تم تدقيقها.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن دائرة التحقيقات بالهيئة بيانا قالت فيه إن "الفريق الميداني الخاص بمتابعة الدوائر التابعة لوزارة المالية في المحافظة، الذي قام بالانتقال إلى هيئة التقاعد الوطنيّة -فرع الأنبار- ملاحظية تقاعد الفلوجة، تمكن من ضبط حالات تلاعب وتزوير في (112) معاملةً تقاعدية مزورة في الأنبار".

وأضاف البيان أنه "بعد تدقيق (145) معاملة شهيدٍ ومُصابٍ من حيث قرار اللجنة الفرعية ومستمسكات المصابين وصحة صدور التقارير الطبية مع الدوائر المعنية، تم إيقاف هدر بالمال العام بمبلغ 10 مليار و200 مليون دينار كانت ستصرف كفروقات ورواتب للمعاملات المزورة".

وبعد اكتشاف حالات التلاعب، تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، في العملية التي نفذت بموجب مُذكَّرة قضائيَّة؛ بغية عرضه على قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

يذكر أن هيئة النزاهة العراقية كانت قد أعلنت عن إحباط محاولة لتمرير معاملة لصرف مبلغ تعويض وراتب تقاعدي لأحد عناصر "داعش" الإرهابي، وضبط الأوليات الخاصة بالمعاملة، فيما كشفت، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تمكنها من إيقاف إهدار 9 مليار دينار من المال العام.