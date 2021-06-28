في زيارة يلتقي خلالها الأسد.. معاون وزير الخارجية الإيراني يصل إلى دمشق

وصل معاون وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، اليوم الاثنين، إلى دمشق في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين السوريين.

دمشق -سبوتنيك. وبحسب مصدر في الخارجية السورية: "بدأ المسؤول الإيراني زيارته لسوريا بلقاء وزير خارجيتها فيصل المقداد".

وأضاف المصدر: "سيلتقي أصغر خاجي أيضا خلال الزيارة الرئيس السوري بشار الأسد".

وقال المصدر إن "لقاءات أصغر خاجي مع المسؤولين السوريين تتمحور حول تطورات المنطقة ولقاء أستانا المرتقب في 7 يوليو/ تموز المقبل.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أجرى أصغر خاجي زيارة مماثلة إلى سوريا وصفها بالبناءة، خلال لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك".