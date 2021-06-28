محاكمة مدونة انتقدت الرئيس التونسي

قررت السلطات التونسية محاكمة مدونة إلكترونية كانت قد انتقدت رئيس البلاد، قيس سعيد.

وقالت قناة "نسمة" التونسية إن المدونة وناشطة المجتمع المدني، أمينة منصور، ستمثل أمام المحكمة، اليوم الاثنين، على خلفية تدوينة عبر موقع "فيسبوك" انتقدت فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأوضحت القناة أن منصور كانت قد صرحت بأن النيابة العسكرية أذنت بتتبُّعها والتحقيق معها من أجل تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انتقدت فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد دون المساس بكرامته، على حد تعبيرها.

وأشارت منصور إلى أنها "لن تواجه مصيرها بمفردها"، حيث تلقت الدعم عبر رسائل محفزة ومساندة أرسلها لها مدونون ونشطاء وعدد من المحامين الذين أعربوا عن استعدادهم وتطوّعهم للمرافعة عنها.

وأعربت المدونة عن استغرابها من سكوت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات الأساسية ورئيسها توفيق شرف الدين، الذي لم يتفاعل مع قضيتها، رغم أنها في صلب اهتمامات الهيئة ومن أوكد أولويّاتها، على حدّ قولها.

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الاستقالة، واصفا الوضع الحالي للبلاد بالـ"مقرف".

وقالت قناة "نسمة" التونسية إن الطبوبي دعا سعيد إلى "التنحي في صورة العجز عن تنظيم الدولة والأخذ بزمام الأمور في ظل الوضع الذي وصفه بالمقرف الذي تمر به البلاد".

جاءت تصريحات الطبوبي على هامش تدشين مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، والتي أوضح خلالها، قائلا: "تفضلوا احكمو البلاد وكونوا مؤتمنين على الشعب أو أعيدوا الأمانة لأصحابها، وصاحب الأمانة هو الشعب التونسي وعمق الممارسة الديمقراطية إرجاع الأمانة إلى أصحابها".

وتابع الطبوبي، قائلا إن السياسي المسؤول المؤتمن على الدولة يجدر به أن يسعى إلى تجميع التونسيين في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد وإصلاح الوضع العام وليس العكس، مشيرا إلى أنه "لا يؤمن بالوساطات، وأن الحديث المتمحور حول الوساطات مردود على أصحابه".