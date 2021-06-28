وفد تقني روسي متخصص بشؤون المرافئ في بيروت

التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، اليوم الاثنين، بسفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف ووفد من ممثلي شركات استثمارية روسية.

وأشار نجار، بحسب موقع "النشرة"، إلى أن الوفد الروسي أبدى رغبته بالتعاون مع لبنان وتقديم كل المساعدات​ اللازمة. وأوضح أن "الوفد التقني المتخصص بشؤون المرافئ سيقضي ثلاثة أيام في ​مرفأ بيروت​ وثلاثة أيام في ​مرفأ طرابلس​ لدرس إمكانية إنشاء إهراءات جديدة للقمح في بيروت وطرابلس لاستكمال المعلومات المتبقية للدراسة السابقة".

وأضاف: "لدينا ثقة كبيرة بروسيا كدولة عظمى وبالشركات و​التكنولوجيا​ الروسية، مرافئهم من أهم مرافئ ​العالم​ والتجهيزات الروسية هي الاحدث عالميا".

وكان مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران قد غرّد عبر حسابه الخاص على "تويتر"، قائلا: "طلب الوفد الروسي الذي التقى وزير الأشغال د. نجار إذن الدخول إلى مرفأي بيروت وطرابلس لمدة 3 أيام.

قبل تقديم عرض نهائي لتوسيع المرفأين وبناء "إهراءات" للقمح يستفيد منها لبنان وكل المنطقة. ومساء يلتقي الوفد بوزير الطاقة لتقديم عرض بناء معملي كهرباء وتشغيل مصفاتي البداوي والزهراني".