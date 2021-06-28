سفراء 5 دول عربية لدى المغرب يزورون الصحراء الغربية... صور

أجرى سفراء مجموعة من الدول العربية في المغرب، اليوم الاثنين، جولة في منطقة الصحراء الغربية جنوبي المملكة لتفقد المشاريع التنموية.

وقالت سفارة الإمارات في الرباط في تغريدة، إن السفير العصري سعيد الظاهري شارك، في جولة شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وذلك بدعوة من المؤسسة الدبلوماسية.

تمت زيارة عدد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المشاريع التنموية والتطويرية التي تشهدها الصحراء المغربية pic.twitter.com/aNWdWVz0k1 — UAE Embassy in Rabat (@UaeRabat) June 28, 2021

وأشارت إلى أن الظاهري شارك في الجولة التفقدية إلى جانب كل من سفير المملكة العربية السعودية، وسفير سلطنة عمان، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية، وسفير جمهورية اليمن.

وأضافت أن الزيارة شملت عددا من المؤسسات والهيئات الاقتصادية، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المشاريع التنموية والتطويرية التي تشهدها "الصحراء المغربية"، على حد قولها.

جدير بالذكر أن جبهة البوليساريو التي تحظى بتأييد جزائري تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية شاسعة يسيطر عليها المغرب منذ انسحاب إسبانيا في عام 1975.

في المقابل، يحاول المغرب منذ وقت طويل إلى نيل الاعتراف الدولي بمطالبته بالمنطقة التي يسميها "الأقاليم الجنوبية".

اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في ديسمبر/ كانون الأول، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ووعدت بفتح قنصلية في الداخلة. ولم تعلق الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن على موقفها من السيادة.