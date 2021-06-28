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    الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش

    المبعوث الأممي إلى ليبيا يدعو منتدى الحوار لتجاوز الخلاف وإقرار قاعدة دستورية للانتخابات

    © AFP 2021 / MARWAN IBRAHIM
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    دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، أطراف منتدى الحوار السياسي المجتمعين في جنيف لتجاوز الخلافات وإقرار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات العامة في نهاية السنة، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الانقسام في البلاد.

    مجلس النواب الليبي في طبرق
    © AFP 2021 / ABDULLAH DOMA
    التأسيسية لمشروع الدستور في ليبيا تتهم البعثة الأممية بمخالفة خارطة الطريق
    وقال كوبيتش، في كلمته قبيل انطلاق اجتماع المنتدى لبحث مقترحات اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية، مخاطبا أعضاء المنتدى: "أناشدكم لتجاوز خلافاتكم وأي حالة من انعدام الثقة، وأن تعملوا بشكل بناء لحل الخلافات المتبقية عبر حل وسط، وأن ينصب التركيز على التوصل لأكبر توافق ممكن في الآراء، وبالنظر إلى الآجل النهائي المحدد في أول تموز/يوليو".

    وأضاف أنه "لا يمكن ولا ينبغي أن يكون مستقبل ليبيا وازدهارها رهينة بيد من يعطون الأولوية لمصلحتهم الشخصية والإبقاء على الوضع الراهن"، على حد وصفه.

    وشدد كوبيتش أن "مغادرة سويسرا نهاية هذا الأسبوع قبل التوصل إلى اتفاق ليس بالخيار المطروح، وفي حال عدم التوصل إلى إجماع، سيكون عليكم التوصل إلى آلية لاتخاذ القرار عبر التصويت على المقترحات التي تم تحديدها"، مشيرا إلى أن "البرلمان الليبي لم يكن بمستوى المسؤولية المنوطة به في إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات وتمرير القانون المنظم للانتخابات".

    وكانت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أكدت التزامها بالعمل على إنجاح الانتخابات الليبية التي سيتم إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موضحة أنها ستعمل في هذا الاستحقاق "بكافة كوادرها ولجانها".

    وأكدت أن النتيجة لهذا الجهد كانت مشاركة ما يزيد على(630000) ناخب في عملية الاقتراع بنسبة تصل إلى 41%، لافتة إلى أن "الأوضاع التي جرت فيها هذه العملية الانتخابية كانت صعبة بكل المقاييس إلا أن تنفيذها جاء وفقا لنصوص القانون الانتخابي والمعايير الدولية وفي أجواء من الشفافية والنزاهة".

    يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، كانا قد تسلما السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من مارس/ آذار الماضي، لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بنهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

    انظر أيضا:

    مصادر لـ"سبوتنيك": انتخابات الرئاسة في ليبيا بالاقتراع المباشر من الشعب
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