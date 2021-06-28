حصر دخول الأماكن العامة على متلقي اللقاح ضد كورونا في أبو ظبي

أعلنت سلطات إمارة أبوظبي، حصر دخول العديد من الأماكن العامة، على متلقي اللقاح ضد الفيروس ابتداء من 20 أغسطس/آب2021.

وقال مكتب أبو ظبي الإعلامي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن القرار الجديد، "يأتي استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وبعد تطعيم أكثر من 93% من الفئات المستهدفة في الإمارة".

لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعتمد حصرية دخول عدد من الأماكن العامة على المطعمين وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وبعد تطعيم أكثر من 93% من الفئات المستهدفة في الإمارة. pic.twitter.com/1NOz2oYONy — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) June 28, 2021

ويشمل القرار مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والصالات والأنشطة الرياضية والمنتجعات الصحية والمتاحف والمراكز الثقافية والمراكز والمدن الترفيهية والجامعات والمعاهد والمدارس والحضانات والمحلات التجارية خارج مراكز التسوق باستثناء محلات السوبرماركت والصيدليات.

ويشمل القرار مراكز التسوق، والمطاعم والمقاهي، والصالات والأنشطة الرياضية، والمنتجعات الصحية، والمتاحف والمراكز الثقافية، والمراكز والمدن الترفيهية، والجامعات والمعاهد، والمدارس والحضانات، والمحلات التجارية خارج مراكز التسوق (باستثناء محلات السوبرماركت والصيدليات). — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) June 28, 2021

ويستثنى من القرار، غير المطعمين الحاصلين على استثناء من التطعيم وفق الإجراءات المعتمدة، كما لا ينطبق على الأطفال دون سن 16 عاما.

ويبدأ العمل بالقرار من يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس 2021، ولا ينطبق القرار على غير المطعمين الحاصلين على استثناء من التطعيم وفق الإجراءات المعتمدة والتي تظهر حالتهم على تطبيق الحصن، كما لا ينطبق على الأطفال دون سن 16 عاماً.



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يذكر أن دائرة الصحة في أبوظبي، أعلنت الأحد عن اعتمادها لأنظمة EDE للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بناء على نتائج الفترة التجريبية لاستخدام الأنظمة في مناطق مختلفة في الإمارة.

ويضيف استخدام هذه التقنية الحديثة طبقة احترازية جديدة لإنشاء مناطق آمنة تحافظ على الصحة العامة.