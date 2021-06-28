إغلاق المنطقة المحيطة بالقاعدة الأمريكية في ريف دير الزور بعد استهدافها

أغلقت القوات الأمريكية المنطقة حول قاعدتها بحقل العمر النفطي في ريف دير الزور بعد استهدافها بعدد من الصواريخ وسط تحليق كثيف لطيرانها الحربي.

دمشق- سبوتنيك. وأفاد مصدر محلي ل"وكالة سبوتنيك" بان " أصوات انفجارات لا تزال تسمع داخل القاعدة الأميركية بحقل العمر".

وتوقع المصدر أن "القصف تسبب بخسائر في القاعدة وسط اشتعال النيران فيها".

وكان الإعلام الرسمي السوري تحدث في وقت سابق عن " استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي في سوريا بالقذائف الصاروخية وسط تحليق مكثف للطيران الأمريكي فوق ريف دير الزور الشرقي في سوريا بعد الاستهداف.

جاء ذلك بعد يوم من هجمات، بتعليمات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، استهدفت موقعين داخل الأراضي السورية، وموقع واحد داخل العراق، فيما أفادت مصادر في منطقة البوكمال لـ"سبوتنيك"، أن طفلا قتل وأصيب 3 مدنيين آخرين خلال العدوان الذي استهدف المنطقة. مشيرا إلى أن الموقع المستهدف يحوي (كرفانات) مسبقة الصنع.

وأعرب المجلس الوزاري للأمن القومي العراقي، في وقت سابق اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين للقصف الأمريكي الذي طال موقعا حدوديا مع سوريا، مؤكدا أنه يدرس كل الخيارات القانونية للرد على هذا الاعتداء.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، إن "الضربة الجوية الأخيرة على مواقع في العراق وسوريا رسالة ردع للمليشيات المدعومة من إيران وردا على هجماتهم ضد الأمريكيين".