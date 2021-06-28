المجلس الرئاسي الليبي يمهل الدبيبة حتى الأحد المقبل لتسمية وزير الدفاع

طلب المجلس الرئاسي الليبي، من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حضور اجتماع يوم الأحد المقبل، للتشاور في مسألة تسمية وزيرا للدفاع.

ووفقا للخطاب الموجهة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، وحصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، فإن "المجلس الرئاسي يطلب من الدبيبة حضور الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد الموافق 4/7/2021 بمكتب القائد الأعلى للجيش الليبي لأجل التشاور بمسألة تسمية وزيرا للدفاع".

وأكد المجلس الرئاسي الليبي، في خطابه، أنه "في حال عدم الحضور سيتخذ المجلس قراره بتسمية وزيرا للدفاع وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه".

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف، عبد الحميد الدبيبة، أرجع تأخر تسمية وزيري الدفاع والخارجية في حكومته إلى ما وصفه بضغوط دولية. وقال الدبيبة خلال مداولاته مع النواب أثناء جلسة منح الثقة لحكومته، "ما جعل وزارة الدفاع والخارجية شاغرتين هو عدم التوافق الداخلي على شخصية معينة، وهناك ضغوطات دولية حيالها، أقولها بكل صراحة".

واختير عبد الحميد الدبيبة، من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف، في فبراير/ شباط الماضي، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.