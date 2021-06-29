"فتح" تحقق في الاعتداء على مراسل "سبوتنيك" قرب السفارة الفلسطينية في لبنان

قال المتحدث باسم الدائرة السياسية لحركة فتح في لبنان، محمود سعيد، لوكالة "سبوتنيك"، إن قيادة حركة فتح ستتخذ إجراءات للتحقيق في الاعتداء على مراسل "سبوتنيك" عبد القادر الباي بالقرب من السفارة الفلسطينية في بيروت يوم الاثنين.

وقال سعيد: "في الوقت الحالي ليس لدي معلومات حول هذه القضية. أحتاج إلى 30 دقيقة لأحصل على معلومات. لكننا في البداية ندعم حرية وسائل الإعلام وضد أي مضايقة للصحفيين. ما حدث غير مقبول على الإطلاق. من الضروري فهم ما حدث ومعرفة ما إذا كان هؤلاء مننا أو لا".

وبحسب ممثل الحركة، من المحتمل أن يكون هناك محرضون في مكان التظاهرة يحاولون تشويه سمعة فتح والسفارة. وأكد: "أود أن أشير مرة أخرى إلى أننا ضد مضايقة الصحفيين وسنقوم بتوضيح الموقف".

وكان قد اعتدى مؤيدو الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان عبد القادر الباي خلال تغطيته تظاهرة لهم، يوم أمس.