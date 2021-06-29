تونس... 20 مليار دينار خسائر القطاع السياحي بسبب كورونا

سجل القطاع السياحي التونسي خسائر بالملايين بسبب جائحة فيروس كورونا التي بدأت نهاية عام 2019.

وحسب بوابة أفريقيا الإخبارية، أكد عضو المكتب التنفيذي في الجامعة التونسية للنزل، خالد الفخفاخ، أن الخسائر تبلغ 20 مليار دينار تونسي (الدولار الأمريكي يساوي 2.77 دينار تونسي)

وطالب الفخفاخ بالتفكير في كيفية تنشيط القطاع السياحي لتعويض الخسائر.

واعتبر الفخفاخ أن تعامل الحكومة التونسية مع الجائحة لم يكن على المستوى المطلوب.

وقالت الحكومة التونسية إن هناك أماكن في البلاد فاقت فيها نسبة العدوى بكورونا 400 إصابة لكل 100 ألف نسمة حتى 25 يونيو/ حزيران الجاري.