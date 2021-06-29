العراق رئيسا للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان

اختار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، العراق رئيسا للمنتدى الاجتماعي التابع له للعام 2021، والمزمع عقده في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان اليوم الثلاثاء، نقلته "السومرية نيوز".

وقال الصحاف إنه تم اختيار العراق ممثلا بالسفير عبد الكريم هاشم مصطفى الممثل الدائم لبغداد لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف لتولي رئاسة المنتدى المزمع عقده في الفترة بين 4-5 أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن المنتدى المذكور هو اجتماع سنوي يعقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويعتبر مساحة للحوار المفتوح والتفاعل بين ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وكل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

ويجتمع المنتدى مرة في كل عام لمناقشة وبحث موضوع يحدده بشكل مسبق مجلس حقوق الإنسان، ويتم اختيار رئيس المنتدى من قبل رئيس المجلس على أساس التناوب الجغرافي.