اعتقال متسللين من سوريا إلى العراق...صور

ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، على متسللين من الجانب السوري باتجاه أراضي غربي محافظة نينوى، شمالي العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته "سبوتنيك"، اليوم: "ضمن مهامها للمشاركة بضبط الحدود وبمعلومات استخبارية لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى شمالي البلاد، وبالاستعانة بالكاميرات الحرارية تم التأكد من وجود حركة لمجموعة أشخاص بالجانب السوري يحاولون عبور الساتر الحدودي مع العراق".

ضمن مهامها للمشاركة بضبط الحدود وبمعلومات استخبارية لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى - وبالاستعانة بالكاميرات الحرارية تم التاكد من وجود حركة لمجموعة اشخاص بالجانب السوري يحاولون عبور الساتر الحدودي مع العراق ... pic.twitter.com/f0XEs0Vl03 — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) June 29, 2021

وأضافت: "على أثر ذلك تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 71 ونصب كمين لهم والقبض عليهم فور اجتيازهم الحدود بالقرب من قرية كاني عطار التابعة إلى ناحية ربيعة المحاذية للشريط الحدودي غربي نينوى".

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي "أن المتسللين ظهر أنهم عائلة مكونة من ثمانية أشخاص يحملون الجنسية السورية، وقد تم تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتحبط القوات الأمنية العراقية، بين حين وآخر، محاولات تسلل أشخاص من سوريا، إلى العراق، وهم يحملون الجنسية السورية.