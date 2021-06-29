الشيخة لطيفة بنت حاكم دبي تشارك في "خطوة غير مسبوقة الخليج"

افتتحت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد حاكم دبي، المركز الأكبر للفنون الرقمية على مستوى منطقة الخليج، الذي يدشّن حقبة جديدة من الفنون العصرية بمشاركة نخبة من المبدعين والموهوبين، تعزيزاً لمكانة دبي مدينةً للمستقبل ووجهة عالمية للمبدعين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكدت الشيخة لطيفة، وهي رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن تأسيس مثل هذا المركز الرائد للفنون المستقبلية يعدّ خطوة مهمة في مسيرة دبي نحو العالمية، ويواكب النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مختلف قطاعاتها، لا سيما قطاع الثقافة والفنون، بما يتماشى مع رؤية قيادتها الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً ثقافيةً وقبلة للحركة الإبداعية العالمية والفنون الحديثة والمعاصرة؛ ويعزز خطط تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في الإمارة.

وأوضحت أن "دبي للثقافة" تتبنى مشاريع طموحة مثل "إنفينيتي دي لوميير" باعتباره أحد العناصر المهمة في ترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً للاقتصاد الإبداعي وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث من المنتظر أن يلعب المركز دوراً مؤثراً في استقطاب المبدعين من أصحاب الرؤى المستقبلية عبر برامج إضافية داعمة للفنانين الرقميين في دولة الإمارات والمنطقة.

ومن المقرر أن يستقبل مركز الفن الرقمي الجمهور ابتداءً من الأول من يوليو/تموز 2021، في "دبي مول"، حيث سيتيح لزواره تجربة فريدة تجسّد أمامهم عوالم نابضة بالحياة من خلال أعمال عالمية مميزة منها لوحة "ليلة النجوم" للفنان الهولندي الشهير "فينسنت فان غوخ"، والفنون اليابانية المدهشة "اليابان أرض الأحلام" من استوديو "داني روز" تحت عنوان "صور العالم العائم"، وإبداعات "توماس فانز" الرقمية بالكامل "الكون".