انقطاع تام للكهرباء في 4 محافظات جنوب العراق

أعلنت شركة توزيع كهرباء الجنوب في العراق، اليوم الثلاثاء، عن انفصال جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية عن العمل في مناطق جنوبي البلاد دون معرفة الأسباب.

بغداد - سبوتنيك. وذكرت الشركة في بيان، "أن عارضا فنيا طارئا حدث على الشبكة الوطنية وانفصال جميع محطات التوليد عن العمل في المنطقة الجنوبية"، لافتة إلى أن "العمل جار على معرفة الأسباب وإعادة المنظومة للعمل".

وقالت دائرة كهرباء ميسان، إن العطل يشمل 4 محافظات جنوبية، حسب موقع السومرية نيوز العراقي.

وتشمل المحافظات الجنوبية، ذي قار والبصرة وميسان والسماوة.

وأكدت الدائرة أنها تحاول معرفة الأسباب حتى الآن.