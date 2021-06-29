مجلس النواب الليبي يعلق جلسته انتظارا لمثول حكومة الوحدة الوطنية

أعلن مجلس النواب الليبي عن تعليق جلسته، اليوم الثلاثاء، بانتظار المثول لحكومة الوحدة الوطنية.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن الجلسة تم تأجيلها إلى يوم الاثنين 5 يوليو/ تموز المقبل.

وتأجلت الجلسة نظرا لاستدعاء المجلس لحكومة الوحدة الوطنية للمثول أمامه.

وانتهت جلسة مجلس النواب الليبي الأخيرة، التي عقدت الأسبوع الماضي، من دون حسم ملف الميزانية المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، حيث قرر المجلس تعليق الجلسة من دون اعتماد الميزانية وحسم ملف المناصب السيادية.

وقرر المجلس تأجيل جلسته الخاصة بالمناصب السيادية والميزانية للأسبوع الحالي.