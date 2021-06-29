وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي وقف تمويل إيران لـ "أنصار الله" في اليمن

قالت الخارجية السعودية إن فيصل بن فرحان بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تعزيز التنسيق بين البلدين لوقف "تمويل" إيران لجماعة "أنصار الله" اليمنية و"الجماعات الإرهابية"، التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية فقد "التقى فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية".

وأضاف البيان أن الجانبين "بحثا تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لوقف التدخلات الإيرانية التخريبية في المنطقة، ووقف تمويل إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن والجماعات الإرهابية المتطرفة، التي تهدد السلم والأمن الدوليين".

سمو #وزير_الخارجية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، ويستعرضان أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل دعهما وتعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.https://t.co/0FQaMtx38y#واس_عام pic.twitter.com/8wi1xMPvE8 — واس العام (@SPAregions) June 29, 2021

وأشار البيان إلى أنه "جرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل دعهما وتعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة".