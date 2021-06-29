مصر تعلن إجراءات جديدة لدخول المسافرين أراضيها

أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، اليوم الثلاثاء، إجراءات جديدة تتعلق بالشروط الواجب توافرها لدخول المسافرين إلى البلاد.

وقالت الوزيرة إنه تم تحديث إجراءات دخول البلاد بما يتماشى والإجراءات المتخذة في العديد من الدول، بحسب "مصراوي".

وبموجب القرارات الجديدة، سيتم اعتبار المتلقّين لجرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا من الفئات المستثناة من إجراء فحص الـ"بي سي آر" الخاص باكتشاف هذا الفيروس.

وسيتم السماح لمن يحملون شهادت التطعيم بالدخول شريطة احتواء الشهادة على QR Cod، وأن يكون التطعيم معتمدا من منظمة الصحة العالمية أو هيئة الدواء المصرية.

كما يشترط بالنسبة لدخول من تلقى جرعتي اللقاح، أن يكون قد مر على تلقيه الجرعة الثانية 14 يوما على الأقل.

وانطلاقا من ذلك، سيُعفى حاملي شهادات التطعيم من إجراء تحليل PCR عند الوصول أو تقديم ما يفيد بسلبية التحليل، فيما سيكون حاملو شهادات التطعيم مضطرين لإجراء التحليل حال قدموا من الدول المتأثرة بفيروس كورونا المتحور.

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 376 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة.