الكشف عن مشاهد مؤلمة توثق لحظة اعتقال نزار بنات... فيديو

تناقلت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد فيديو توثق لحظة اعتقال الناشط الفلسطيني الراحل، نزار بنات، قبل مقتله على خلفية عملية الاعتقال التي قام بها رجال أمن تابعين للسلطة الفلسطينية.

وثقت إحدى كاميرات المراقبة لحظة إلقاء القبض على نزار بنات حيث أحاط به مجموعة رجال وقاموا بجره بشكل عنيف باتجاه سيارة مركنة إلى جانب بيته.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته "الميادين" على قناتها في "يوتيوب"، سيارة بيضاء تقف في الشارع مع مجموعة أشخاص يقومون بوضع نزار داخل السيارة.

ويلاحظ في الفيديو قيام بعض الأشخاص بضرب الناشط الفلسطيني الراحل عند وضعه داخل السيارة، حيث قام بعضهم بتوجيه ضربات بالإقدام من خارج باب السيارة.

الاعتداء على مراسل "سبوتنيك" في لبنان

واعتدى مؤيدو الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان عبد القادر الباي خلال تغطيته تظاهرة لهم.

واعتدى بعض الأشخاص المؤيدين للرئيس عباس خلال تغطية تظاهرة لهم وأخرى مناهضة للسلطة الفلسطينية ومتضامنة مع الناشط نزار بنات الذي توفي وهو قيد الاعتقال من قبل قوات الأمن الفلسطينية.

تداعيات فلسطينية على خلفية مقتل بنات

وفجرت وفاة الناشط السياسي الفلسطيني نزار بنات بعد وقت قصير من اعتقاله من قبل أمن السلطة ردود فعل محلية ودولية غاضبة، وأطلقت مسيرات احتجاجية في عدد من المدن الفلسطينية بينها الخليل ورام الله.

من جانبها أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، أن التحقيق بشأن وفاة الناشط نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية سيكون شفافا ومحايدا، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق بأقرب فرصة.

في الوقت ذاته دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد التميمي، الحكومة الفلسطينية إلى وضع جميع الضمانات والإجراءات لتأمين الحريات العامة، ومحاسبة كل من ينتهك هذه المبادئ وتقديمه إلى العدالة.