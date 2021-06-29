التعليم المصري: لن يحصل طالب على 100% في الثانوية العامة

قال وزير التربية والتعليم الفني المصري، طارق شوقي، اليوم الثلاثاء، إنه لن يحصل أي طالب على الدرجة النهائية في الثانوية العامة.

ونقلت صحيفة الوطن، مساء اليوم الثلاثاء، عن طارق شوقي، توجيهه طلاب الثانوية العامة بالعمل على حل أكبر عدد من الأسئلة خلال الامتحانات المقبلة، بدعوى أن الهدف من تلك الامتحانات ليس الحصول على 100%.

وأكد وزير التعليم المصري أنه لن يقفل أي طالب الامتحانات، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، أن امتحان الثانوية العامة سيكون موحدا على الجميع، وبأن الطالب الذي يقوم بحل كل الأسئلة سيدخل الكلية التي يرغبها، وبأنه من المهم للطالب حل أكبر عدد من الأسئلة، لأن الامتحان موحد بين كل الطلاب.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة (الشعبة العلمية) في 10 يوليو/ تموز المقبل، وتستمر حتى 2 أغسطس/ آب المقبل، بينما تبدأ امتحانات الشعبة الأدبية يوم 11 يوليو وتستمر حتى 29 يوليو.

وستكون الامتحانات الورقية متاحة فقط لمن لم يتسلموا جهاز الـ "تابلت"، مشيرة إلى أن الامتحانات التجريبية الثالثة ستجرى في 21 يونيو/ حزيران.

وفيما يتعلق بالطلاب المكفوفين، فإن امتحاناتهم تبدأ في 11 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس، بينما تبدأ امتحانات الطلاب المتفوقون في 11 يوليو وتستمر حتى 5 أغسطس.