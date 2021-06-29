"أنصار الله" تعلن قصف معسكرين بصواريخ باليستية في مأرب وتتحدث عن مقتل قادة

تبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، قصفا صاروخيا على معسكرين للجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، قائلة إنه أوقع عشرات القتلى والجرحى من العسكريين بينهم قادة.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تويتر"، أن "القوة الصاروخية تمكنت من استهداف معسكر صحن الجن ومعسكر المنطقة العسكرية الثالثة، ظهر اليوم الثلاثاء، بصاروخين بالستيين نوع بدر1 وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف أن "عملية الاستهداف أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان (في إشارة إلى قوات الحكومة اليمنية) بينهم قادة".

تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من استهداف معسكر صحن الجن ومعسكر المنطقة العسكرية الثالثة ظهر اليوم الثلاثاء بصاروخين بالستيين نوع بدر1 وكانت الإصابة دقيقة.

عملية الاستهداف أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بينهم قادة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 29, 2021

ونفى المتحدث العسكري أن يكون القصف الصاروخي استهدف مواقع مدنية، بالقول: "ما يروج له إعلام العدوان إنما هو زيف ولا أساس له من الصحة، فضرباتنا الصاروخية والمسيرة تستهدف مواقع عسكرية واضحة ومعروفة، ونتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وجميع عملياتنا تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وما يروج له إعلام العدوان من استهداف لمواقع مدنيةإنما هو زيف ولاأساس له من الصحة، فضرباتنا الصاروخيةوالمسيرة تستهدف مواقع عسكرية واضحة ومعروفة، ونتخذجميع الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية،وجميع عملياتناتتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 29, 2021

وفي وقت سباق من اليوم، اتهمت الحكومة اليمنية جماعة "أنصار الله" بشن قصف بصاروخين باليستيين على حي سكني في مدينة مأرب، أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل وإصابة 10 آخرين بينهم ثلاثة أطفال، جراح بعضهم خطرة.

وتتعرض مدينة مأرب بين الحين والآخر إلى عمليات قصف تتهم الحكومة اليمنية جماعة "أنصار الله" بتنفيذها، والتي تستهدف غالباً معسكرات ومقرات حكومية في أحياء سكنية بالمدينة التي تضم مقر قيادة الجيش اليمني.