مدرسة "طه حسين" الإسرائيلية تحصد المرتبة الأولى في مسابقة عالمية.. فيديو

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بأن المدرسة التي تقع في مدينة سخنين العربية، شمالي إسرائيل، حصدت المرتبة الأولى في مسابقة "الروبوتيكا" العالمية في اليونان.

هل تعلم أن هناك مدرسة إسرائيلية تحمل اسم عميد الأدب العربي طه حسين.. وهل تعلم أيضا أن هذه المدرسة التي تقع في مدينة سخنين العربية حصدت المرتبة الأولى في مسابقة الروبوتيكا العالمية في اليونان امس.. إنجاز عظيم pic.twitter.com/ZRMKRKRSvQ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 29, 2021

وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن هناك مدرسة في البلاد، تحمل اسم عميد الأدب العربي، الدكتور طه حسين، تقع في مدينة سخنين العربية، وهي المدرسة التي نجحت في حصد المرتبة الأولى في هذه المسابقة العالمية، التي وقعت في العاصمة اليونانية، أثينا، أمس الإثنين.