تسجيل
11:53 GMT30 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    انفجار مرفأ بيروت، لبنان أغسطس/ آب 2020

    خبير: عروض الشركات الروسية مرنة وأكبر فرصة متوفرة للبنان

    © REUTERS / Instagram/ @Rabzthecopter
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/06/1046203712_0:0:3641:2048_1200x675_80_0_0_703a6d39fc1300631d37e289fcacbe82.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202106301049421648-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-/

    كشف الخبير الاقتصادي حسن مقلد، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن نقاشات ولقاءات وفد الشركات الروسية الاستثمارية مع الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية كانت إيجابية.

    وقال مقلد: "اجتماعات الوفد الذي ضم ممثلين عن شركات استثمارية روسية تعنى بالبنى التحتية وشؤون المرافئ والنقل والطاقة مع الجانب اللبناني ليست الأولى، إذ منذ شهر ونصف طرح الوفد مع وزير الأشغال العامة ووزير الطاقة مجموعة من المشاريع، وبناء على النقاشات التي حدثت أخذ الوفد معطيات وشكل فريق في موسكو وفريق في لبنان، وخلال شهر ونصف قاموا بتجميع كل المعطيات ووضعوا تصور أولي حول بعض المشاريع، وفي المناقشات التي حصلت بالشق الأول مع وزير النقل والأشغال العامة، الكلام كان حول مرفأي بيروت وطرابلس في المنطقة الخاصة، التي فيها إهراءات القمح والصوامع، الفريق الروسي درس كل المعطيات الموجودة لديه، وهذه المرة تحدث عن تصور أولي لم يقدمه، واستقدم معه خبراء، يعملون 3 أيام في مرفأ طرابلس و3 أيام في مرفأ بيروت".

    وأضاف: "خلاصة هذه الزيارة بهذا الشق، سيغيبون شهرا وسيعودون بتصور ملموس ومقاربة لها علاقة بطريقة رؤيتهم لتنشيط مرفأ طرابلس وإعادة إعمار مرفأ بيروت، من جانب مصافي تكرير النفط في طرابلس والزهراني وبإنشاء محطتي كهرباء". 

    وأشار مقلد إلى أن "الوفد أحضر معه دراسة متكاملة أسماها "أولية"، ولكنها متكاملة وهي صالحة للعمل عليها، هذه الدراسة تظهر إمكانية بناء مصفاة تكرير النفط ومشتقاته في منطقة الزهراني، والوفد سلمها لوزير الطاقة، ومن المفترض خلال أسبوعين، ومع استكمال كل الإجراءات القانونية، الوفد يعود إلى لبنان ويقدم عرضا مكتوبا مع تصور مالي". 

    اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت، لبنان 10 سبتمبر 2020
    © REUTERS / STRINGER
    وزير النقل اللبناني يبحث مع وفد روسي المساعدات اللازمة في مرفأي بيروت وطرابلس
    وأوضح أن "معظم المشاريع بحاجة إلى حكومة لتقرها ربما باستثناء إهراءات طرابلس، ولكن حكومة تصريف الأعمال إذا توافرت الإرادة السياسية في البلد تستطيع أن تقوم ببعض الخطوات خاصة بالنسبة إلى المصفاة الصغيرة". 

    كذلك، رأى مقلد أن "الموديل المالي الذي يقترحه الوفد الروسي هو أكثر موديل مالي مرن ويتناسب مع وضع الدولة اللبنانية خاصة بعد إعلانها عن تعثرها عن الدفع لأنه مستند إلى bot والدولة اللبنانية لن تدفع أي شيء، الشركات الروسية هي التي تستثمر وتدير وتسترد الأموال وبعد فترة زمنية متفق عليها تسلم المرافق للدولة اللبنانية بالكامل". 

    كما لفت إلى أن "الشركات المدعومة من الحكومة الروسية قدمت الإقتراحات وهي تكتفي بالكفالة السيادية للدولة اللبنانية رغم التعثر، لثقتها بالدولة وبإمكاناتها وطاقاتها، لهذا السبب من الصعوبة أن يكون هناك منافسة مع شركات أخرى في هذا المجال"، مشيراً إلى أن الزيارة المقبلة للوفد ستقدم فيها المشاريع كلها. 

    آثار انفجار مرفأ بيروت، لبنان 6 أغسطس/ آب 2020
    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    شركات روسية تعرض على لبنان مشاريع حيوية على رأسها إنشاء مرافئ
    وعن الخطوط الحمراء بهذا المجال، قال مقلد:"من خلال تجربتنا مع دول وشركات أخرى لمسنا الخطوط الحمراء، التي منعت أو ألغت أي تنوع في الاقتصاد اللبناني، والخطوط الحمراء تأتي بشكل أساسي من الولايات المتحدة الأميريكية التي تعتبر أن لبنان يدور في فلكها كدولة عميقة وكاقتصاد وبنية، الخطوط الحمراء تبنى من حجم مصالح داخلية تركب على علاقات خارجية، ولكن اليوم نعلم أن كل القوى السياسية الأساسية التي زارت موسكو أعلنت ترحيبها بالدخول الروسي، وروسيا اليوم جدية بهذا الموضوع، لاعتبارات لها علاقة بالجغرافية السياسية في المنطقة، اليوم العروض مرنة وفيها إغراءات من الصعب رفضها وهذه أكبر فرصة متوفرة". 

    كذلك أكد على أن "ضخ استثمارات بمليارات الدولارات، واستثمارات تستطيع أن تعطي خدمات عامة تخفف عن المواطن وتزيل عبء عن كاهل الاقتصاد الوطني، وتخفف الحاجة لعملة صعبة، وتشكل بداية لتغير بنيوي هيكلي في الاقتصاد الوطني". 

    انظر أيضا:

    وفد روسي يصل إلى تركيا لتقييم الوضع الوبائي في البلاد
    وزير النقل اللبناني يبحث مع وفد روسي المساعدات اللازمة في مرفأي بيروت وطرابلس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - كابتن منختب سويسرا جرانيت جاكا يعبر عن فرحته بالفوز على المنتخب الفرنسي في المعلب الوطني في بوخارست، رومانيا 28 يونيو 2021
    أبرز لحظات دور الـ16 من "يورو 2020"
    أمريكا: نحن لا نطالب الشركاء الاختيار بيننا وبين الصين
    أمريكا: نحن لا نطالب الشركاء الاختيار بيننا وبين الصين
    مدمرة الصواريخ الأمريكية أرلي بارك
    النسخة الجديدة من مدمرة الصواريخ الأمريكية "أرلي بارك"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك