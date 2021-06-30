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    رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ

    تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل أضخم عمل فني من تأليفه

    © AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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    كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل أضخم عمل سينمائي من تأليفه.

    ونشر آل الشيخ، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفريق عمل مسلسل "الثمانية"، الذي خرج إلى النور خلال الأيام القليلة الماضية، وعلق عليها "أحب إن أبارك إلى فريق العمل في أول مسلسل من تأليفي (الثمانية) حيث إن اليوم هو أول يوم تصوير في المسلسل".

    تركي آل الشيخ
    © Photo / Facebook/ turkialashikh
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    وقال: "بدأت الفكرة عندما انتهيت من تأليف قصة الثمانية، وقررت إن أحولها إلى مسلسل يعرض على الشاشة ومن هنا بدأت في اختيار العناصر التي تساعدني في إخراج هذا العمل إلى النور.. ووقع اختياري على المخرج القدير أحمد مدحت بعد أن شاهدت له عدة أعمال وكنت في أمريكا بولاية نيويورك وطلبته للحضور ليجلس معي لمناقشة كيفية إخراج العمل إلى النور".

    وأضاف آل الشيخ "بدأنا في اختيار العناصر ووقع اختياري على النجوم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفي، محمود علاء ( جامايكا) ومنذر رياحنة، مصطفى البنا وعدد كبير من النجوم العرب والعالميين، كما استعنا بمهندس الديكور الفنان القدير محمد عطية ومصممة الملابس الرائعه مني التونسي، وفي إطار دعمي لأبناء بلدي استعنت بالممثل السعودي خالد صقر للقيام بأحد الأدوار الهامة، وبالممثل وضاح سوار من البحرين الشقيقة وحتى نستطيع أن نواكب التطور الرهيب في صناعة المسلسلات قررت اني أعتمد على عناصر أجنبية تعد الأفضل في مجالها للوصول إلى مستوي عالي من التقنية، فاستعنت بمدير التصوير العالمي (Tómas Örn Tómasson) الذي عمل في أعمال كبيرة مثل فيلمي Pacific Rim وArctic، كما استعنت بمهندس الصوت Bill Dinnelly الذي عمل في أعمال مثل فيلميGodzila، Aquaman".

    وتابع: "استعنت أيضا شركة عالمية من أكبر الشركات في مجال الجرافيكس والخدع وغيرهم من عناصر تنفيذ المعارك والتفجيرات وبخبراء في المكير والمكياج، كما استعنت أيضا بالسيناريست القدير عمرو سمير عاطف لمساعدتي في الانتهاء من السيناريو وفي كتابة الحوار باللهجة المصرية".

    وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن "العمل سيعرض على قنوات أم بي سي، ومنصة شاهد، واليوم هو أول يوم تصوير فأتمنى من كل قلبي النجاح والتوفيق لفريق العمل الذي وضعت ثقتي فيه وأتمنى إن نكون جميعا عند حسن ظنكم بإذن الله ويعجبكم المسلسل".

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