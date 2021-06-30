مصر تتعرض لهزة أرضية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، اليوم الأربعاء، هزة أرضية على بعد 30 كم جنوب غرب منطقة حلوان.

وحسب موقع "المصري اليوم"، قال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، إن:

"الهزة وقعت في تمام الثامنة و11 دقيقة و21 ثانية صباحا بتوقيت القاهرة بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر".

وأشار إلى أن الهزة الأرضية وقعت على خط العرض 29.68 درجة شمالا، وخط الطول 31.14 درجة شرقا، وعلى عمق 23 كم.

وأكد القاضي، أنه "لم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع إي خسائر في الأرواح والممتلكات".