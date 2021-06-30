السعودية تحبط محاولة لتهريب ملايين الأقراص المخدرة... صور

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة لتهريب أكثر من 4.5 مليون قرص "أمفيتامين" التي تعرف محليا باسم "كبتاغون" مخبأة في شحنة برتقال.

وصرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة، أنها "تمكنت من إحباط محاولة تهريب أكثر من 4.5 مليون حبة كبتاغون مخبأة في إرسالية برتقال".

وأوضحت الهيئة أنه "وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة كراتين من البرتقال، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة بطريقة فنية أسفل كراتين البرتقال"، مضيفة أنه جرى إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضبط المستقبلين لها داخل المملكة".

#الزكاة_والضريبة_والجمارك في ميناء جدة الإسلامي تتمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 4.5 مليون حبة كبتاجون مخبأة في إرسالية برتقال #الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/GVlHCmzLcu — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) June 30, 2021

وكانت وزارة الداخلية السعودية نجحت، يوم السبت الماضي، في إحباط محاولة تهريب 14 مليون قرص مخدر قادمة من لبنان. ونشرت وزارة الداخلية السعودية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء يوم السبت، أن هيئة مكافحة المخدرات تمكنت من إحباط محاولة تهريب (14.400.000) قرص إمفيتامين مخدر، قادمة من لبنان.

من جهته، أشاد وزير الداخلية اللبناني، العميد محمد فهمي، بالتنسيق بين السلطات الأمنية اللبنانية والسعودية، مثنيا بـ"المتابعة الجادة والحرفية العالية والتعاون المميز بين القوى الأمنية اللبنانية والسعودية التي أدت إلى كشف العملية بعد تنسيق أمني استباقي عالٍ".