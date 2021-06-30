انتصار السيسي توجه رسالة للمصريين بمناسبة ثورة 30 يونيو

وجهت انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى المصريين بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الـ 30 من يونيو/ حزيران.

جاء ذلك في رسالة تهنئة للمصريين، كتبتها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى.

وقالت انتصار السيسي: "أهنئ الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـثامنة لثورة الـثلاثين من يونيو".

وتابعت: "ضرب فيها (في هذه الثورة) المصريون المثل والقدوة، في مشهد تاريخي توحدت فيه كل مؤسسات الدولة الوطنية بكل أفرادها وأطيافها وفئاتها".

وأوضحت قرينة الرئيس أن المصريين أثبتوا من خلال هذه الثورة "مدى الحكمة والعبقرية التي يتمتع بها هذا الشعب المصري الكريم".

وختمت قرينة الرئيس المصري بتوجيه رسالة تهنئة إلى المصريين قالت فيها: "كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية في أمان واستقرار وسلام".