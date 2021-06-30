بالونات طائرة تحمل صورة السيسي احتفالا بثورة 30 يونيو… فيديو

يحتفل المصريون، اليوم الأربعاء، بالذكرى الثامنة لثورة الـ 30 من يونيو/ حزيران، وتتنوع مظاهر تلك الاحتفالات، التي تشمل استخدام البالونات الطائرة في مدينة الأقصر، جنوبي مصر.

ونشرت قناة "تن" المصرية، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من احتفالات ثورة 30 يونيو في مدينة الأقصر، مشيرة إلى أن هذا الاحتفال شمل 15 بالونا طائرا تم إطلاقها في السماء.

احتفالا بثورة 30 يونيو.. 15 بالون طائر يزينون سماء الأقصر بأعلام مصر وصور الرئيس السيسي 🇪🇬😍#TeNTV pic.twitter.com/BO6A3aW4oA — TeN TV (@TeNTVEG) June 30, 2021

وتحمل البالونات الطائرة أعلام مصر وصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتنطلق في السماء لتزينها احتفالا بهذه المناسبة.

وفي وقت سابق، وجهت انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري، رسالة تهنئة للمصريين بهذه المناسبة، وقالت: "أهنئ الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 8 لثورة الـ 30 من يونيو".